İpte 100 saat asılı kaldı, dünya rekoru kırdı

İngiliz sporcu Jediah Doohan, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 'dünya ip üstünde en uzun süre kalma' rekor denemesini 100 saat ip üstünde durarak kırdı.

İngiliz sporcu Jediah Doohan, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda "dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekor denemesini 100 saat ip üstünde durarak kırdı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem spor festivali "Falcon Fest", Şahinkaya Kanyonu'nda yapıldı. Bu kapsamda İngiliz sporcu Jediah Doohan, 100 saat sürecek "dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekor denemesine 4 gün önce başlamıştı. Doohan rekor denemesinin 100 saati ipin üstünde geçirdi. Doohan 90 saat ile başka bir sporcuda olan rekoru kırmayı başardı.

Jediah Doohan, ip üstünde kaldığı sürece ilk günlerde yiyecek ihtiyacını yanına tedarik ettiği yiyecekler sayesinde karşılamıştı. Doohan, sonraki günlerdeki yiyecek ve içecek ihtiyacını ise cambaz arkadaşlarının ip üstünde yanına gelerek vermesiyle karşıladı. Küçük tuvaletini şişeye yapan Jediah Doohan, büyük tuvaleti hakkında ise bilgi vermek istemedi. Genellikle yağmurlu ve rüzgarlı hava muhalefetine rağmen rekoru tamamlayan Doohan, rekorun tamamlanmasının ardından 4 gün 4 saat sonra ilk kez karaya adım attı.

Doohan, rekoru tamamlayıp karaya ayak bastığı anda büyük sevinç yaşadı.

(Erdi Demür /İHA)