İpekyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Mardin'in Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre ilçeleri arasından geçen uluslararası İpekyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre ilçeleri arasından geçen uluslararası İpekyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, İpekyolu'nda, Yazyurdu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Burhan Baş (39) yönetimindeki 21 BK 749 plakalı araç ile Cevdet Y. yönetimindeki 54 SB 784 plakalı tır, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürüklenen araç, yol kenarında bekleyen Ali D.'ye ait 42 RN 063 plakalı öğrenci servisine çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Burhan Baş, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler Ali D. ve Cevdet Y. ile öğrenci servisinde bulunan Tülin (13), Betül (10) ve Furkan Çelik, Emine (14), Hamza (10) ve Azat Aksöz (13), Semanur (11) ve Yasemin Bartan (14) adlı öğrenciler ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Abdullatif Altunkaynak/İHA)