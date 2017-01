İpekoğlu: 'Kazanmak çok önemliydi'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 'Futbolcu arkadaşlarımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum' dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Futbolcu arkadaşlarımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum" dedi.

Samsunspor karşısında alınan 1-0 galibiyetin sonrası değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Gençlerbirliği başkanı İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet diliyoruz ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Her iki takım da pozisyonlara girdi. Belki Samsunspor'un bizden 1-2 tane daha pozisyonu vardı ama açıkçası her iki takım da maçı kazanabilirdi. 5-6 yeni transferleri ile maça başlayan Samsunspor takımı daha önce ki maçlarında daha farklı bir görüntü içerisindeydi. Buna rağmen bizler açısından bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kaybettiğimiz takdirde alt sıralara biraz daha yaklaşacaktık kazandığımız takdirde bir üst gruba yaklaşacaktık bu açıdan baktığımızda ise şu ana kadar kazandığımız en önemli 3 puandı diye düşüyorum. Son maçlarda 10 kişi kalmak bizleri sıkıntıya girmemize neden oluyor ancak 10 kişiyle de kazanmak çok önemliydi diye düşüyorum. Futbolcu arkadaşlarımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Bundan sonrası içinde ise diliyoruz yarın da transfer yasağını bir an önce kaldırıp beklediğimiz oyuncuları aramıza katılmasını teknik heyet olarak arzu ediyoruz" dedi.

(Cemil Serezli - Süleyman Cenk İdaye /İHA)