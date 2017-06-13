İpek böcekçiliği yaşatılmaya çalışılıyor

Hatay'da unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliği, Defne Belediyesi tarafından açılan Koza Evlerinde yaşatılıyor.

Hatay'da unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliği, Defne Belediyesi tarafından açılan Koza Evlerinde yaşatılıyor.

3 sene önce açılan ve her yıl 25 mezun veren Koza Evinde kursiyerler usta öğreticiler nezaretinde ipek böceklerinin yetiştirilmesinden, kozalardan elde edilen iplerle kumaş dokumacılığına kadar mesleğin en ince ayrıntılarını öğreniyorlar. Kursiyerler, mesleği öğrendikten sonra da KOSGEB ile yapılan işbirliğiyle açılan girişimcilik kurslarına katılarak girişimcilik belgelerini alarak iş yeri sahibi oluyorlar.

Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, ipek böcekçiliği ve ipek dokuma mesleğinin Hatay'ın en eski mesleklerinden birisi olduğunu belirterek, "İpek dokuma anlamında yeniden bu mesleği canlandırmak özellikle bu meslekle uğraşmak isteyen vatandaşlara bu mesleği öğretmek, kendi başlarına bir işletme kurabilmeleri noktaya gelecek derecede eğitim vermek amacıyla kuruldu. Bu koza evini önce sezon başında ipek böcekçiliği yetiştiriciliği öğretiliyor" dedi



SARI KOZA ÜRETİMİ BAŞLADI

Sarı kozanın 1950 yıllarında Hatay'da çok yaygın olduğunu belirten Yaman, "Hatay sarısı dediğimiz sarı ipek nedense tamamen yok olmuştu. Sadece beyaz koza üretiliyordu. Bir şekilde onun izini sürerek tekrar bulduk. Çok az miktarda başladık. Ve bu sene çok ciddi bir miktar elde ettik. Seneye burada sadece sarı koza üretmeyi düşünüyoruz. Hem bu mesleği daha çok kişiye öğreterek hem de bu insanlara bu işi sevdirerek yapabileceklerini anlatacağız. Bir kadın, evinin odası uygunsa evinde dahi bu işi yapabilir. Hatta bir odada ciddi bir ekonomik gelir sağlayacak miktarda koza da üretebilir. Koza ürettiği zaman herkesin illa dokuma yapması gerekmiyor. Onu Koza Birlik'e de satabilir. Üreticilere satabilir. Yani her yönüyle ekonomik getirisi olabilir bu meslek. Bu işi bu noktaya getirmekten gerçekten onur duyuyoruz" diye konuştu.

Koza Evi Sorumlusu ve Usta Öğretici Tülay Genç ise yaptığı açıklamada, "Hedefimiz buranın ticari boyutu değil de eğitim merkezi olması ve kadınlara istihdam yaratmamız. İkinci senemizde yine 25 öğrenci mezun ettik. Ve istihdam yaratıyoruz. Defne Belediyesi olarak da girişimcilik dersi aldırdık KOSGEB'ten ve 50 bin TL'lik hibe alabilecek kapasitede oldular. Yaklaşık 10 tane öğrencimiz bu işle uğraşmak istiyor" dedi. 3 yıl önce Koza Evini açtıklarında hedeflerinin mesleği yaygınlaştırmak ve sarı kozayı üretmek ve bulmak olduğunu ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Geçen sene az miktarda sarı koza ürettik. Bu sene daha fazla ürettik ve ciddi boyutta yumurta ürettik. Seneye Defne Belediyesi olarak biz sadece sarı kozayı üretmek istiyoruz. Bu mesleği öğrenmek isteyen herkesi kursumuza bekliyoruz."

Koza Evi'nde yumurtalarından çıkan ipek böcekleri, taze dut yapraklarıyla besleniyor. Tüm evrimlerini burada geçiren ve ördükleri kozaların içinde kelebeğe dönüşen ipek böceklerinin ördüğü kozalardan çıkarılan iplikler, dokuma makinelerinde el emeği göz nuru dökülerek elde edilen yüzde 100 ipek kumaşlardan şal, kravat, gömlek, elbise gibi giyim eşyalarından süs eşyalarına kadar birçok ürün üretiliyor.

