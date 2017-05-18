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'İntikam için' fuhuş yapmışlar !
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'İntikam için' fuhuş yapmışlar !

Adana ve Samsun merkezli 17 ilde yapılan operasyonda, eskort sitesindeki 500'e yakın kadından bazıları, kendilerini aldatan kocalarından intikam almak için siteye ilan verdiklerini öne sürdü.

Adana ve Samsun merkezli 17 ilde yapılan operasyonda, eskort sitesindeki 500'e yakın kadından bazıları, kendilerini aldatan kocalarından intikam almak için siteye ilan verdiklerini öne sürdü.
Adana Emniyet Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar sonucu, internet ortamında çeşitli isimler altında kurulmuş olan eskort sitelerini takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, Adana ve Samsun merkezli kurulan eskort sitelerinin, ortaokul mezunu Özkan A. tarafından kurulduğu, kardeşi Özgür A., nikahsız yaşadığı Kader A., baldızı Gül Ö., üvey annesi M.A., kayınvalidesi A.B.A. ile akrabaları A.Y., K.A., M.H.'nin de destek sağladığı belirlendi.
Adana ve Samsun'da tespit edilen şüphelilerin Türkiye genelinde çeşitli isimlerde 30 eskort sitesi kurdukları, burada 500'e yakın fuhuş yapmak isteyen kadının fotoğrafları ve bilgilerini paylaştıkları belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından Adana ve Samsun merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Adana'da 12 örgüt yöneticisi ile birlikte 31 kadın yakalandı.

"ÇİRKİN VE ŞİŞMANIM, ARAYIŞ İÇİNDEYDİM"
Kadınların bazılarının ifadeleri polisi bile şaşkına çevirdi. Fuhuş yapan F.A.'nın, çirkin ve şişman olduğunu, erkek arkadaş bulamadığını belirterek, "Ben de bu nedenle arayış içindeydim, eskort sitesinin olduğunu öğrendim. Bu sitenin yöneticilerine başvurarak ilan vermek istediğimi söyledim. Aylık 2 bin lira karşılığında siteye ilan verdim" dediği öğrenildi.

"KOCAM BENİ ALDATTI VEN DE İNTİKAM ALDIM"
Siteye ilan vererek fuhuş yapan bazı kadınların ise kocalarının kendilerini aldattığını öğrendiklerini, bunun üzerine intikam almak için siteye ilan verdikleri öğrenildi. İnternet sitesine ilan verilerek fuhuş yapıldığını öğrendiğini belirten kadınlardan K.S.'nin, "Site yöneticileri ile görüşüp fotoğrafımı göndererek ilan verdim. Daha sonra da bunu kocama gösterdim. Bir süre böyle intikam için fuhuş yapmaya devam ettim. Daha sonra ise çok para kazanıldığını öğrenerek para almaya başladım" dediği ileri sürüldü.
Adliyeye sevk edilen şüpheli 12 kişiden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

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