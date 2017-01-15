Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İntihara kalkışan genci polis böyle kurtardı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İntihara kalkışan genci polis böyle kurtardı

E-5 Karayolu Okmeydanı metrobüs durağı üst geçidinde intihara kalkışan genç, polis tarafından kurtarıldı. Kurtarma sonrası bayılarak krize giren genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

E-5 Karayolu Okmeydanı metrobüs durağı üst geçidinde intihara kalkışan genç, polis tarafından kurtarıldı. Kurtarma sonrası bayılarak krize giren genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay, 31 Aralık günü saat 16.00 sıralarında E-5 Karayolu Okmeydanı metrobüs durağı üst geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisinden ayrılan bir genç, öğle saatlerinde sevgilisine kısa mesaj atarak intihar edeceğini söyledi. Genç şahıs mesajı attıktan sonra metrobüs durağının üst geçidine geldi. Üst geçidin korkuluklarının arkasına geçen şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek istedi ancak genç, ekipleri yanına yaklaştırmadı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, şahsın intihar etme olasılığına karşın çevrede önlem aldı. Kendisini ikna etmek için yaklaşmaya çalışan ekipleri sürekli olarak reddeden şahıs, bir süre sonra korkulukları arasına alarak sigara içmeye başladı.

AİLESİ YANINA GELMEYE ÇALIŞTIĞI ESNADA POLİS TARAFINDAN KURTARILDI
Şahıs ekiplerle konuşmamak için ısrar ettiği esnada bir polis, üst geçidin altından dolaşarak şahsın arkasına geçti. Polis burada beklemeye başladığı esnada gencin ailesi olay yerine geldi. Ailesine de kendisine yaklaşmaması yönünde el işaretiyle uyarıda bulunan şahıs, bir anlık dalgınlığı sonucu arkasından yaklaşan polis tarafından korkuluklardan alındı. Korkuluklardan alınan şahsın yerden kalkarak tekrardan intihara kalkışmaması için diğer polis ekipleri de şahsı tutmaya başladı.

KURTARILDIĞI SIRADA BAYILAN GENÇ KRİZE GİRDİ
Ancak şahıs polis tarafından kurtarıldığı esnada bayılarak yere düşmesinin ardından krize girdi. Bunun üzerine polis, üst geçidin altında bekleyen sağlık ekiplerine uyarıda bulunarak üst geçide gelmelerini istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(Doğan Can Cesur / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sevgilisinin ismini mumlarla yazmaya çalışırken evi yaktı
'Ortadoğu Barış Konferansı'na katılıyor
NBA'de gecenin sonuçları
İntihara kalkışan genci polis böyle kurtardı
İstanbul Boğazında ilginç görüntü
Kamyonet otobüs durağına daldı !
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Teyze ve halaya da maaş geliyor
Teyze ve halaya da maaş geliyor
Otomobil durağa daldı ölü ve yaralılar var
Otomobil durağa daldı ölü ve yaralılar var
MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti!
MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti!
Doğu Karadenizlililere müjde! Ahmet Arslan açıkladı
Doğu Karadenizlililere müjde! Ahmet Arslan açıkladı
Erbil'de açılan 20. Konsolosluk Japonya'nın oldu
Erbil'de açılan 20. Konsolosluk Japonya'nın oldu
Konya'da Sabri'nin gecesi!! 1-0
Konya'da Sabri'nin gecesi!! 1-0
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sevgilisinin ismini mumlarla yazmaya çalışırken evi yaktı
Sevgilisinin ismini mumlarla yazmaya çalışırken evi yaktı
'Ortadoğu Barış Konferansı'na katılıyor
'Ortadoğu Barış Konferansı'na katılıyor
NBA'de gecenin sonuçları
NBA'de gecenin sonuçları
İntihara kalkışan genci polis böyle kurtardı
İntihara kalkışan genci polis böyle kurtardı
İstanbul Boğazında ilginç görüntü
İstanbul Boğazında ilginç görüntü
Kamyonet otobüs durağına daldı !
Kamyonet otobüs durağına daldı !
Hobi olarak başladı: Cep telefonu tamircisi oldu
Hobi olarak başladı: Cep telefonu tamircisi oldu
'DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katılacak
'DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katılacak
Ermenilerin saldırında 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
Ermenilerin saldırında 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
İstanbul'da bir mahalle hırsız nöbetinde
İstanbul'da bir mahalle hırsız nöbetinde
Brezilya'da bir cezaevi isyanı daha: 10 ölü
Brezilya'da bir cezaevi isyanı daha: 10 ölü
Tilkinin zorlu av macerası kamerada
Tilkinin zorlu av macerası kamerada

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English