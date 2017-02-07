07.02.2017 17:43 İntihar saldırısında ölü sayısı 19 oldu

Afganistan'da Anayasa Mahkemesi önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Afganistan'da Anayasa Mahkemesi önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Anayasa Mahkemesi önünde canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İsmail Kawoosi, saldırıda 3'ü kadın olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i çocuk 41 kişinin de yaralandığını söyledi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş ise, "İntihar saldırganı kendini giriş kapısına ulaştırarak mesaisi biten çalışanları hedef aldı" dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(Sultan Faizy / İHA)

