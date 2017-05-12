İntihar girişimini böyle engelledi

İntihar girişimi böyle engellendi.

İntihar girişimi böyle engellendi.

Çin'de tren istasyonunda bekleyen yolculardan biri, trenin gelmesiyle birlikte kendisini raylara atmaya çalıştı. İntihar girişimini fark eden bir kişi, kadını raylara atlamadan kolundan tutmayı başardı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

