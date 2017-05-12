İntihar girişimini böyle engelledi

İntihar girişimi böyle engellendi. Çin'de tren istasyonunda bekleyen yolculardan biri, trenin gelmesiyle birlikte kendisini raylara atmaya çalıştı. İntihar girişimini fark eden bir kişi, kadını raylara atlamadan kolundan tutmayı başardı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.