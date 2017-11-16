16.11.2017 20:01 İntihar girişiminde bulunan işçi gazetecilere kiremit fırlattı

Bolu'da, parasını alamadığı iddiasıyla çalıştığı okul inşaatının çatısına çıkan 37 yaşındaki Emrah Yiğit, kendisini görüntüleyen gazetecilere kiremit fırlatarak çekim yapmamalarını istedi. Bolu'da, parasını alamadığı iddiasıyla çalıştığı okul inşaatının çatısına çıkan 37 yaşındaki Emrah Yiğit, kendisini görüntüleyen gazetecilere kiremit fırlatarak çekim yapmamalarını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde bulunan İzzet Baysal Ortaokulu ve Spor Salonu inşaatında çalışan 37 yaşındaki inşaat işçisi Emrah Yiğit, parasını alamadığını iddia ederek inşaatın çatısına çıktı. Çatıda genç işçiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Parasını alamadığını iddia ederek çatıdan inmek istemeyen Yiğit, polis ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik ikna çabaları sonucunda aşağı inmeyi kabul etti. Emrah Yiğit, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Çatıdaki kiremitleri gazetecilere fırlattı

Çıktığı çatıda, "Benim yapmadığım iş kalmadı, bir bu duruma düşmedim ben" diyen Emrah Yiğit, daha sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. "Çekmeyin" diye bağıran 37 yaşındaki Yiğit, gazetecilerin görüntü almaya devam etmesi üzerine çatıda bulunan kiremitleri gazetecilerin üzerine doğru fırlattı.

(Faruk Çidem /İHA)

