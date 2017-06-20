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İnternetten yapılan kartlı ödemeler rekor kırdı
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İnternetten yapılan kartlı ödemeler rekor kırdı

Mayıs ayı verilerine göre internetten yapılan kartlı ödemeler rekor kırdı.

Mayıs ayı verilerine göre internetten yapılan kartlı ödemeler rekor kırdı.
Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) Mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre; banka kartları ve kredi kartları ile Mayıs ayında toplam 57,7 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 51,8 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 6 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde yüzde 40, kredi kartı ile ödemelerde ise yüzde 11 oldu. İnternetten kartlı ödeme tutarı 8,5 milyar TL ile rekor kırarken toplam içindeki payı yüzde 15'e çıktı.
Mayıs ayında toplam 8,5 milyar TL kartlı ödemeyle rekor kırıldı. Buna göre 2016 yılı mayıs ayı ile kıyaslandığında internetten kartlı ödemelerde yüzde 46 oranında artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösteren kartlı ödemelere göre çok daha hızlı büyüyen internetten kartlı ödemeler, toplam kartlı ödemelerin yüzde 15'ini oluşturdu.
Kamu/vergi ödemeleri, havayolları ve elektronik eşya internetten en fazla ödeme yapılan sektörler oldu. Mayıs ayında yapılan, internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde 1 milyar 294 milyon TL ve yüzde 15 pay ile kamu/vergi ödemeleri en fazla internetten ödeme yapılan sektör oldu. 1 milyar 139 milyon TL ve yüzde 13 pay ile havayolları, 1 milyar 15 milyon TL ve yüzde 12 pay ile elektronik eşya, 928 milyon TL ve yüzde 11 pay ile seyahat acenteleri, 679 milyon TL ve yüzde 8 ile hizmet sektörü internetten en fazla ödeme yapılan sektörler arasında yer aldı.

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