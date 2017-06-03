Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İnternette yaptığı paylaşım hayatını değiştirdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İnternette yaptığı paylaşım hayatını değiştirdi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki atletizm sporcusu Ömer Şen'in, sosyal medyadan yazdığı mesaj Fenerbahçe Spor Kulübü Nevşehir Antrenörü Resul Köstekçi'yi etkileyince, genç sporcunun hayatı değişti.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki atletizm sporcusu Ömer Şen'in, sosyal medyadan yazdığı mesaj Fenerbahçe Spor Kulübü Nevşehir Antrenörü Resul Köstekçi'yi etkileyince, genç sporcunun hayatı değişti.
Lise öğrencisi Ömer Şen, sosyal medyada "Bu sene pistlerin anasını ağlatacağım" yazarak Fenerbahçe Spor Kulübü Nevşehir Antrenörü Resul Köstekçi'yi etiketledi. Mesajı gören Köstekçi, genç sporcuya, "Yavaş ağlat" şeklinde yorum yaptı. Köstekçi, cesaretini fark ettiği genç sporcuyu yanına aldıktan sonra, Ömer Şen'in hayatı değişti. Ömer Şen, şimdi aldığı Türkiye şampiyonlukları ile başarıdan başarıya koşuyor. Başarısının, Resul Köstekçi'ye ait olduğunu söyleyen Ömer Şen, "İlk olarak Derinkuyu'da okul seçmeleri yapıldı, burada Beden Eğitimi Öğretmenimiz tarafından yarışmalar için seçildim. Derinkuyu'da 300 metrelik bir saha da antrenman yapıyordum ama Nevşehir'e hiç gelemiyordum. Derinkuyu'da yapılan seçmelerde ilçe birincisi oldum, sonra Nevşehir'de yapılan Türkiye Şampiyonası seçmelerinde birincilik elde ettim. Buradan sonra Resul Hocam ile birlikte İzmir'e ilk kez Türkiye şampiyonasına gittim. İzmir'de yapılan yarışmalarda da 800 metrede Türkiye ikincisi oldum. Resul Hocam ile de ilk tanışmamız bu şekilde İzmir'de başlamış oldu. Ben köyde evimde otururken Resul hocam bana bir mesaj attı. Valizini topla yarın kampa geliyorsun dedi. Ve kampa katılmam ile ilk atletizm hayatım başlamış oldu" dedi.

"ARKAMDA RESUL HOCA OLMASAYDI"
Ankara'da yapılacak olan 10 Kasım Yarışmalarında Türkiye birinciliği hayaline ulaştığını dile getiren Ömer Şen, "Bütün arkadaşlarım bana bu konuda elinden gelen desteği verdi. Ben de kimsenin yüzünü kara çıkartmamak için çalıştım ve ilk kez burada Türkiye birincisi oldum. Elde etmiş olduğum bu Türkiye birinciliği sonrasında kendime güvenim geldi. Bir kere yaptıysam diğer yarışmalarda da yaparım diye düşündüm ve kendime söz verdim. Daha sonra okullararası yarışmada da büyük bir başarıya imza atarak Türkiye rekoru kırdım ve şampiyon oldum. Sonra bende Milli Takım heyecanı başladı. Çünkü en büyük hayalim buydu. Bursa'da yapılan yarışmalarda da Türkiye birincisi oldum ve milli takım hayalim gerçekleşti. İlk başlarken bunu hayal etmiyordum, çünkü paramız oldu olmadı, kamplara girdik çıktık. Arkamızda Resul hocam olmasaydı ben bu şekilde başarılı elde edemezdim" şeklinde konuştu.

KÖSTEKÇİ: "ANTRENMANLARINI İBADET GİBİ YAPIYOR"
Atletizm antrenörü Resul Köstekçi de, Ömer Şen ile tanışmasını şöyle anlattı:
"Öncelikle Derinkuyu'da beden eğitimi öğretmeni arkadaşımız Özcan Sert'e teşekkür ediyorum. Özcan Hocam Derinkuyu'da çocuğumuz bir süre antrenman yaptıktan sonra bana yönlendirdi. Ama yönlendirmeden önce de Ömer Şen sosyal medya hesabından, 'Bu sene pistlerin anasını ağlatacağım' diyerek bir paylaşımda beni de etiketlemiş. Bu paylaşımın altına ben de 'Yavaş ağlat diye yorum yaptım. Bu çocuk bunu yazabilmişse bir şeyler var diye düşündüm ve Ömer'e mesaj çekerek antrenmanlara gelip başlayabilirsin dedim. Ömer çok hırslı ve azimli bir çocuk. Antrenmanlarını ibadet gibi yapıyor."
Öte yandan, atletizm de Türkiye şampiyonlukları elde eden Ömer Şen'in bu başarısını ödüllendirmek isteyen Özel Altınyıldız Koleji okul idaresi ise Nevşehirli atlet Ömer Şen'i tam burslu olarak okullarında öğrenim hayatına devam etmesini sağladı.
(Coşkun Sağlamdin /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Mide bulandıran olay !
İşte Antalyaspor'un 2016-2017 sezon karnesi
'Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum'
Dalgınlığı canından edecekti
Hemşehrileri Ele için seferber oldu
Artık Fuat Avni gibiler gizli kalamayacak
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın kahramanlık hikayesi
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın kahramanlık hikayesi
Bedelli askerlik geliyor!
Bedelli askerlik geliyor!
Bahçeli'den Hulusi Akar'a destek
Bahçeli'den Hulusi Akar'a destek
Dolar 3,51 seviyesine geriledi
Dolar 3,51 seviyesine geriledi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Mide bulandıran olay !
Mide bulandıran olay !
İşte Antalyaspor'un 2016-2017 sezon karnesi
İşte Antalyaspor'un 2016-2017 sezon karnesi
'Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum'
'Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum'
Dalgınlığı canından edecekti
Dalgınlığı canından edecekti
Hemşehrileri Ele için seferber oldu
Hemşehrileri Ele için seferber oldu
Artık Fuat Avni gibiler gizli kalamayacak
Artık Fuat Avni gibiler gizli kalamayacak
Rusya'dan S400 alımında sona doğru
Rusya'dan S400 alımında sona doğru
Babasını av tüfeğiyle vurdu
Babasını av tüfeğiyle vurdu
Başbakanlık yüksek müşaviri Erdem, FETÖ'den gözaltına alındı
Başbakanlık yüksek müşaviri Erdem, FETÖ'den gözaltına alındı
İnternette yaptığı paylaşım hayatını değiştirdi
İnternette yaptığı paylaşım hayatını değiştirdi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, New York'a gitti
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, New York'a gitti
Sınır kapısında tırdan 30 adet silah çıktı
Sınır kapısında tırdan 30 adet silah çıktı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English