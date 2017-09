09.09.2017 20:14 'İnternette videolarım var, açıp izleyebilirsiniz'

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Şudumica, 'Ben Türkiye'de değişmedim. İnternette videolarım var, açıp izleyebilirsiniz. Yanlış anlaşıldıysam özür diliyorum. Ben karşı takımın taraftarına saygısızlık yaptığıma inanmıyorum' dedi. Kayserispor Teknik Direktörü Marius Şudumica, "Ben Türkiye'de değişmedim. İnternette videolarım var, açıp izleyebilirsiniz. Yanlış anlaşıldıysam özür diliyorum. Ben karşı takımın taraftarına saygısızlık yaptığıma inanmıyorum" dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor'da Teknik Direktör Marius Şudumica karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Maçı başından beri kontrol ettiklerini belirten Şudumica, "Çok iyi pas yaptık. Topu çok iyi ayakta tuttuk. Benim için de kolay değildi. Geldiğimiz günden beri 17 oyuncu katıldı kadromuza. Takımımız daha iyiye gidiyor. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Hakemi de tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir maç yönetti. Çok zor bir karşılaşma oldu" şeklinde konuştu.

Maç bittikten sonra Kayserispor taraftarıyla yaşadığı sevincin ardından Sivasspor taraftarının tepkisiyle karşılaşmasıyla ilgili bir soru üzerine Marius Şudumica, "Benim yerimde çalışmak ister miydiniz? Yedek kulübesi içerisinde sadece oturmamı istiyorsanız ben her maç böyleyim. Bu benim karakterim. Ben Türkiye'de değişmedim. İnternette videolarım var, açıp izleyebilirsiniz. Yanlış anlaşıldıysam özür diliyorum. Ben karşı takımın taraftarına saygısızlık yaptığıma inanmıyorum. Sadece benim taraftarımla galibiyeti kutladım. Bu futbolda olamaz mı?" diye konuştu.

Karşılaşmada oyundan çıkarken Umut Bulut'un elini sıkmamasıyla ilgili ise tecrübeli teknik adam, "Umut her maça 11'de başlamalı. Eğer benim Umut ile bir sıkıntım olsa oynatmazdım. Umut'a karşı saygım var çünkü gerçekten büyük bir oyuncu, kariyeri sağlam. Ben her zaman söyledim gol atacağını, iki tane de gol kaçırdı ama gerçekten fantastik bir gol attı. Bazen hocalar gözlerini kapatmak zorunda kalır. Ben Umut'a saygı duyuyorum. Ama oyuncuların da hocalarına saygı duymaları gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu - Veysel Korkmaz / İHA)