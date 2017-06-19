İnternette özel hayatın ifşasına 4 saatte tedbir alınıyor

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla siber zorbalar, Twitter ya da Facebook'ta açtıkları sahte hesaplarla başkasına ait kişisel verileri paylaşıyor. Çeşitli yöntemlerle sanal alemde özel hayatının gizliliği ihlal edilen vatandaşlar büyük sıkıntılar yaşayabiliyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla siber zorbalar, Twitter ya da Facebook'ta açtıkları sahte hesaplarla başkasına ait kişisel verileri paylaşıyor. Çeşitli yöntemlerle sanal alemde özel hayatının gizliliği ihlal edilen vatandaşlar büyük sıkıntılar yaşayabiliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet ortamında özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda yapılması gerekenleri kamuoyu ile paylaştı. İnternet ortamında yapılan yayılan içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesi kapsamında BTK'ya doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebiliyor.

Dilekçede; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilme şartı getirildi. Bu bilgilerin eksik olması halinde talep işleme konulmuyor. Kurum, bu talebi uygulanmak üzere derhal Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildiriyor. Birlik bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getiriyor. Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bolüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanıyor. BTK'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle ozel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan kuruma gönderir. Aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar."

