İnternette hızlı zayıflama tuzağına dikkat

İnternette satışa sunulan zayıflama haplarına dikkat çeken Diyetisten Yasemin Özdeş Yılmaz, "16 yaşında zayıflama ilacını kullanarak hayatını kaybeden kızlar var" dedi.

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisteni Yasemin Özdeş Yılmaz, hızlı kilo vermeyi vaat eden zayıflama haplarının insan hayatındaki etkisine dikkat çekti.



"ZAYIFLAMA İLAÇLARI İNSANLARIMIZIN UMUTLARINI SÖNDÜRÜYOR"

"İnternet üzerinden satılan zayıflama haplarının insan sağlığını olumsuz etkilediği belirten Diyetisten Doktor Yasemin Özdeş Yılmaz, "Bu ürünler insanların daha çok umutlarını söndüren ticari ürünlerdir. Hepsi bitkisel olarak piyasaya sürülse bile içeriğinde yan etkisi zayıflama olan kimyasallar bulunmaktadır. Maalesef bu ürünlerin zararlı olduğunu ve piyasadan toplatılması için insanlarımızdan birkaçının hayatını kaybetmesi gerekiyor. Çünkü her dönem böyle oluyor. İşte şu ürün çıkar. 1 yıl boyunca piyasada kalır. Bu süre içerisinde birkaç kişi hayatını kaybeder, sonra bu ürünler toplatılır" dedi.

İnsanların anlık kilo vermelerini vaat eden zayıflama haplarından uzak durmaları gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Çünkü biz bir gün ya da bir ay içerisinde şişmanlamıyoruz. Doğal olarak bu işin 'bir ürünü kullandım, bir hafta kilo verdim" şeklinde olması da mümkün değildir. İnsanlarımızın zayıflama hedeflerini daha uzun süreye yaymaları gerekiyor. Eğer kilomuz varsa ilk önce hekim kontrolüne gitmeleri gerekiyor ki kilonun altın yatan nedenin mutlaka araştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"OBEZİTEYİ İÇECEKLER, HAREKETSİZLİK VE SPOR YAMAMAK TETİKLİYOR"

Türkiye'deki obezite sorunun her geçen gün etkisini arttırdığını belirten Yılmaz, "Gençlerimizin küçük yaşta içeceklere yönlendirilmiş olması. Bilgisayar, telefon ve internetin yaygınlaştırılması insanların daha çok otuyor olması ve spordan uzak duruyor olmaları artan obezitenin bu piyasalarda iş yapmasına olanak sağladı. İnsanlarda bunu değerlendiriyor aslında" açıklamasını yaptı.



"16 YAŞINDA ZAYIFLAMA İLACINI KULLANARAK HAYATINI KAYBEDEN KIZLAR VAR"

Zayıflama ilacını kullananların kendini ve ailelerini düşünmeleri gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, "16 yaşında zayıflama ilacından hayatını kaybeden genç kızlarımız var. Bunları kullanırken ilk önce kendilerini düşünmüyorlarsa ailelerini düşünmeleri gerekiyor. Çünkü ilk içtim bir şey olmadı vs gibi düşünmemeleri gerekiyor. Bu ilaçları 10 gün kullanırsınız bir şey olmaz ama 1 gün kalp krizi sonucunda hayatınızdan vazgeçebilirsiniz. O yüzden mutlaka obezite sorunu olanlar mutlaka hekime başvurması gerekiyor. Obezite problemini yaşayanların yaşam şekillerini değiştirmeleri gerekiyor" diye konuştu.



"BU İLAÇLAR BİRÇOK HASTALIĞI TETİKLİYOR"

Zayıflama ilaçlarının insan sağlığına vermiş olduğu zararlar hakkında bilgi veren Yılmaz, "Bu ilaçlar daha çok beyindeki merkezi etkilediği zaman ani kalp krizlerine neden olabiliyor. Böbreklerimize yüklendiğimiz için böbrek yetmezliğine neden oluyor. Karaciğer yükünü arttırdığı için karaciğer iflas edebilir. Bu ilaçların içinde oranları belli olmayan lifler var. Bu lifler bağırsak kanserine neden olabilir. Vücudumuzun dengesini tamamen bozabilir" ifadelerini kullandı.

(İsmail Gündüz/İHA)