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'İnternet kafeye gidiyorum' dedi, 6 aydır kayıp
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'İnternet kafeye gidiyorum' dedi, 6 aydır kayıp

Zonguldak'ta Ocak ayında 'internet kafeye gidiyorum' diyerek ailesinin yanından ayrılan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan 6 aydır haber alınamıyor.

Zonguldak'ta Ocak ayında 'internet kafeye gidiyorum' diyerek ailesinin yanından ayrılan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan 6 aydır haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Koçaklı Ailesi'nin 7 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı, geçen Ocak ayında "İnternet kafeye gidiyorum" deyip ailesinin yanından ayrıldı. En son internet kafenin bulunduğu sokakta görülen Nesrin Koçaklı'dan 6 aydır haber alınamıyor. Sırra kadem basan Nesrin'in ailesi kızlarının hayatından endişe ediyor. 45 yaşındaki anne Yeter Koçaklı, kızının bulunmasını istiyor.
6 aydan bu yana kızının sesini duymadığını anlatan anne Yeter Koçaklı, "Salı günüydü, cezaevinde olan ağabeyinin görüşüne gittik. Ağabeyinin görüşünden geldik. Saat 17.00 sıralarında 'internet kafeye gidiyorum' O günden beri haber alamadık. Kayboldu gitti. 6 aydır kızımı arıyoruz. Hiçbir belirti falan hiçbir şey yok. Öldü mü kaldı mı? Sağ ise herşeyine kabulüm. Yeter ki canı sağolsun. Bir bilgi alayım. Polise gittik. Savcıya gittik. Bir haber alamadık. Perişan haldeyiz. Çocuğumdan bir haber olsun alalım. 6 aydan beri bir haber alamadık. Görenler, bilenler bize haber versin. Polisi arasınlar. Acaba kaçırıldı mı? Ne olduğunu bilmiyorum. Ne halde olduğunu bilmiyorum. Çocuğumun 6 aydan beri ne sesini duyduk ne bir haberini aldık. Babası KOAH hastası. Bilenler, görenler Allah rızası için bize haber versin" diye konuştu.
Aile, Nesrin Koçaklı'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.
(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir / İHA)

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