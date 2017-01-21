İnsansız hava aracıyla saldırı: 8 ölü

Mısır'ın Refan bölgesinde insansız hava aracından bir eve atılan iki füze 8 kişinin ölümüne sebep oldu.
Mısır'ın Refan bölgesinde insansız hava aracından bir eve atılan iki füze 8 kişinin ölümüne sebep oldu. Görgü şahitlerinin bildirdiğine göre, insansız hava aracı, Mısr'ın Refah bölgesinin güneyinde Acra bölgesinde bir eve iki füze attı. Tahrip olan evde bulunan 10 kişiden 8'i hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir de çocuk bulunuyor. Yaralılardan ikisi Ariş'te bir hastaneye kaldırıldı.
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