'İnsanlığın, vicdanın, insafın son kalesi Türkiye'dir'

İstanbul'da Sinoplu iş adamlarının düzenlediği iftara katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Ortadoğu'da yaşanan olaylara değindi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bu coğrafyada bütünleşmenin öncüsü olması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da Sinoplu iş adamlarının düzenlediği iftara katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Ortadoğu'da yaşanan olaylara değindi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bu coğrafyada bütünleşmenin öncüsü olması gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Tüm Sinoplu İş Adamları Yardımlaşma Derneği'nin geleneksel hale getirdiği iftar programına katıldı. İftara ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Tüm Sinoplu İş Adamları Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mustafa Özalp, Sinoplu iş adamları ve Sinoplu vatandaşlar katıldı.



"TÜRKİYE'NİN SÖZÜNÜN KIYMETİ DAHA FAZLA OLACAK"

Oruçların açılmasının ardından selamlama konuşmaları bölümünde kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin komşu ülkelerinde yaşananlar başta olmak üzere en son Ortadoğu'dan son dönemin en büyük krizlerinden biri olan Katar meselesi hakkında konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin bu bölgede söz sahibi bir ülke konumunda olduğunu belirtti. Siyasi ve ekonomik yönden ilerleyen yıllarda daha da güçlü bir Türkiye olacağının altını çizen Numan Kurtulmuş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olarak biz güçlü olacağız. Güçlü olmak için bizim de her türlü imkanımız var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendireceğiz ve daha ileriye gideceğiz. Bugün bu coğrafyada hesaplarını yapanlar, Türkiye olmadan bir hesap yapabilir noktada değildir. Türkiye olmadan bölgedeki sorunların hemen hemen hiçbirinin kalıcı bir şekilde çözülmesi de çok mümkün görünmüyor. Sahip olduğumuz ekonomik ve siyasi istikrarı Allah'ın izniyle bir müddet daha güçlendirerek devam ettirdiğimizde, Türkiye'nin kişi başına 25 bin dolar milli gelirinin olduğu dönemi bir düşünün. İnşallah birkaç sene sonra böyle olacak. 25 bin dolarlık gücü olan bir Türkiye'nin sözünün kıymeti daha fazla olacak."



"İNSANLIĞIN, VİCDANIN, İNSAFIN SON KALESİ TÜRKİYE'DİR"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ayrıca Türkiye'nin bölgede yaşananlara karşı birleştirici bir görevinin olduğunu söyledi. Yaşanan son krizlerin bunu açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu coğrafyadaki krizlerin ortaya çıkmasının sebebi, bu coğrafyanın büyüyüp, güçlenip bir araya gelmemesi. Onun için biz kendi içimizde ekonomik ve siyasi istikrarımızı sürdüreceğiz. Fitnecilerin fitnelerine asla müsamaha etmeyeceğiz. Daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin aynı şekilde bu coğrafyada daha fazla bölünmenin değil daha fazla bütünleşmenin öncüsü olması gerekiyor. Bu son krizlerde bunu ortaya koyuyor. Bizim gidecek başka yerimiz yok, bizim dayanacağımız başka bir kapı yok. Bu insanlığın, vicdanın, insafın son kalesi olan Türkiye'dir. Türkiye topraklarını sonuna kadar kanımız pahasına savunmaya devam edeceğiz" dedi.

(Serdal Altıntepe /İHA)