İnsanlar havaya savruldu !

Çin'de kelimenin tam anlamıyla korkunç bir kaza yaşandı.

Çin'de kelimenin tam anlamıyla korkunç bir kaza yaşandı.

Üzerinde tam 9 kişinin olduğu triportör, kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle triportördeki insanlar havaya savruldu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

