İnsanlar havaya savruldu !

Çin'de kelimenin tam anlamıyla korkunç bir kaza yaşandı.
Çin'de kelimenin tam anlamıyla korkunç bir kaza yaşandı. Üzerinde tam 9 kişinin olduğu triportör, kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle triportördeki insanlar havaya savruldu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.