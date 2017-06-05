İnsan seli caddeyi trafiğe kapattı

Sivas'ta iftar sonrası binlerce kişi gezmek için sokaklara çıkınca şehrin en merkezi caddesi olan İstasyon Caddesi, her iki istikamette araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta iftar sonrası binlerce kişi gezmek için sokaklara çıkınca şehrin en merkezi caddesi olan İstasyon Caddesi, her iki istikamette araç ulaşımına kapandı.

Sert geçen kışın ardından Sivas'ta hava sıcaklığı bugün mevsim normallerin üzerine çıktı. Hissedilir hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşınca Sivaslılar hafta sonunu evlerinde geçirmeyi tercih etti. Akşam saatlerinde ise havanın serinlemesi ile caddelere akın ettiler. Sivas'ın en işlek caddesi olan İstasyon Caddesinde adeta miting alanlarını aratmayan görüntüler oluştu. Caddede insan seli oluşurken istenmeyen kazaların önceden önlenmesi için İstasyon Caddesi 50. Yıl kavşağından Tarihi Kent Meydanını kapsayacak şekilde çift yönlü olarak araç ulaşımına kapatıldı. Vatandaşlar ise yapılan uygulamadan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Bu uygulamanın işlerini olumlu yönde etkilediğini söyleyen bir seyyar satıcı, uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür etti. Kent meydanında ki yoğunluk sahur vaktine kadar devam etti.

