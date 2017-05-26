İnsan kaçakçıları suçüstü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla mülteci kaçıran 2 organizatör suçüstü yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla mülteci kaçıran 2 organizatör suçüstü yakalandı.

Akyarlarlar Mahallesi'nden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na 18 mülteci kaçıran 2 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı. Karaincir koyundan eski bir balıkçı teknesi ile 18 kaçak göçmeni Yunanistan'a kaçırma hazırlığında bulunan M.K., T.Y. isimli 2 kişi jandarma kiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. 18 mülteci ile yakalanan organizatörler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan organizatörler tutuklandı.

Organizatörlere yakalanan 18 mülteci ise Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Alınan ifadelerinin ardından mülteci başına bin 500 dolar alındığı ortaya çıktı.

(Eren Ayhan / İHA)