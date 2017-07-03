Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İnşallah uçak gemimizi de yapacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah uçak gemimizi de yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'teki İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme Töreni ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Kadir Topbaş ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan , daha önceki projelerden bahsederek, "Bilindiği gibi MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen ilk milli korvetimiz Heybeliada altı yıldır ikinci korvetimiz Büyükada dört yıldır denizlerimizde görevlerini başarıyla devam ediyor. Projenin ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyuyor. Burgazada ve Kınalıada korvetlerimiz de denizlerdeki gücümüzü daha da arttıracak. Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldığı bilgiye ulaşımının her geçen gün kolaylaştığı yüzyılda yaşamımıza sağladığı avantajları çok iyi değerlendirmemiz gerek. Çok iyi biliyoruz ki gerek milli savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızın karşılanmasında ve uluslararası camiada sorumluluk yerine getirilmesinde teknolojik bağımsızlığın önemi her geçen gün daha artıyor. Takip eden değil takip edilen, tüketen değil üreten olma anlamında bir üst aşamaya geçmemiz gerekiyor" dedi.



"MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZ KESİNLİKLE SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Projelerde milli firmaların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gerçekleşecek projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı, milli kuruluşlarımızı tercih etmek durumundayız. Acil ihtiyaçları karşılayacak kadarını dışarıdan temin etmek yoluna gitsek bile, planlarımızın omurgası mutlaka milli imkanlara dayanmalıdır. Gerekirse zaman ve maliyet konusunda fedakarlık yaparak bu yolu izlemek zorundayız . Şayet 15 yıldır bu yöntemi takip etmiyor olsaydık bugün ülkemize olan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de, sınır dışı operasyonlarını da yürütemez hale gelirdik. Savunma sanayide faaliyet gösteren firmaları destekleme stratejisini gözden geçirmeliyiz. Yaşanan tıkanıkları, sorunları çözecek , küçük büyük demeden Bu alanda fikri projesi olan herkesi desteklemek zorundayız. Zaman zaman girişimcimizin şevkini kıran, kimi umursamazlıktan, kimi rekabette taraf tutmaktan kaynaklana, ama kimi de buram buram art niyet kokak olumsuzlukların haberlerini alıyoruz. Sebebi ne olursa olsun ne savunma sanayinde atılan adamları engellemeye yönelik tutumlara müsamaha göstermemiz kesinlikle söz konusu olamaz. Böyle bir tavır içine girenler karşısında öncelikle bizi bulurlar. Gerçekten işinin ehli gerçekten samimi tüm firmaları yanlarında bizim olduğunu bilmelidir. İddia sahibi olmak imkan sahibi olmayı gerektirir. Türkiye kendisi ve tüm soydaşları büyük iddiaları olan bir ülkedir. Bu iddiaları hayata geçirmemiz için savunma sanayi imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız şart. 2023 yılında savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ülke olarak adımları daha hızlı atmalıyız. Askeri gemi ve denizaltı inşası savunma sanayinde iftihar edeceğimiz bir durumdayız. Türkiye dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden idamesini gerçekleştiren 10 ülke arasında yer alıyor. Ülkemizinde içinde bulunduğu coğrafyadaki sorunlar Milli savunma sanayimize gösterdiğimiz özenin ne denli doğru olduğunu gösteriyor. Özel sektör ve askeri tersanelerde gerçekleştirdiğimiz 14 adet proje hayata geçti. 10 proje daha yapacağız. Uçak gemimizi de yapacağız inşallah." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan,daha sonra İstanbul Fırkateyni'nin ilk kaynağını yaptı.

(Mustafa Esen / İHA)