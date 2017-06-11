CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sancaktepe'de verdiği sevgi sofrası iftarında vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sancaktepe'de verdiği sevgi sofrası iftarında vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sancaktepe Samandıra Meydanı'nda düzenlediği sevgi sofrası iftarına katıldı. Kılıçdaroğlu'na iftarda CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP İl Başkanı Cemal Canpolat eşlik etti. Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Kılıçdaroğlu, vatandaşların arasında kendinse ayrılan yere oturdu. Vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, iftar öncesinde okunan Kuran-ı Kerim'i dinledi. Ezanın okunmasıyla Sancaktepelilerle birlikte iftarını açan Kılıçdaroğlu, iftar sonrasında vatandaşlara seslendi.



"İNŞALLAH BU RAMAZAN BARIŞA, HUZURA VESİLE OLUR"

Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Sizlerle beraber olmaktan aynı sofrayı paylaşmaktan onur ve gurur duyuyorum. Hepimiz Anadolu'dan kopup İstanbul'a geldik. İstanbul'u yurt edindik. Çocuklarımız anne babalarımız burada. Ve biz hep birlikte bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Biz bu ülkede hep birlikte kardeşçe yaşamak istiyoruz. Biz bu ülkede bayrağımızın altında onurumuz ve gururumuzla yaşamak istiyoruz. Biz bu ülkede huzur barış ve kardeşlik istiyoruz. İnşallah bu Ramazan barışa huzura vesile olur ve daimi olur" dedi.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu programdan ayrıldı.

(Mustafa Bakırhan / İHA)