İnşaattan çıktı: Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı düşünülüyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir inşaatın temel kazasında patlamamış 2 top mermisi çıktı. Top mermileri emniyet ekipleri tarafından imha edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir inşaatın temel kazasında patlamamış 2 top mermisi çıktı. Top mermileri emniyet ekipleri tarafından imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Karayahşi Mahallesi'nde ikamet eden R.K.'ye ait inşaatın temel kazısında işçiler tarafından 2 adet top mermisi fark edildi. Bunun üzerine durum hemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanlarının incelemesinin ardından 2 top mermisi güvenli bir şekilde alınarak imha edildi. Öte yandan inşaat temelinden çıkan 2 top mermisinin Kurtuluş Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin ediliyor.

(Behzat Akcan /İHA)