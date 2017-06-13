İnşaatta iskele çöktü: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta inşaat iskelesinde yaşanan göçük nedeniyle 3 işçi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta inşaat iskelesinde yaşanan göçük nedeniyle 3 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın iskelesinde göçük meydana geldi. Göçük sırasında inşatta çalışan 3 işçi yaralandı. İşçiler Mehmet Şeker, Burhan Çınar ile Durdu Uçar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Muhammet Özer /İHA)
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