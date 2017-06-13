İnşaatta alışıldık manzara: Burası İstanbul

İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde inşaat halindeki bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Olası bir kazanın eşiğinde çalışan işçilerin metrelerce yükseklikte ölümle dansı kameralara yansıdı.

İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde inşaat halindeki bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Olası bir kazanın eşiğinde çalışan işçilerin metrelerce yükseklikte ölümle dansı kameralara yansıdı.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde inşaat halindeki bir binanın çatısında çalışan işçiler korkuttu. 4 işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadan tedbirsizce çalışmaları yürekleri ağza getirdi. Onlarca iş kazasına rağmen koruyucu kıyafet ve baretsiz, kemerle bir yere bağlı olmayan işçilerin metrelerce yükseklikte hep birlikte demir kaplama taşımaları ise "bu kadarına pes" dedirtti.



"İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI LAZIM"

Alışık oldukları bir manzara olduğunu ifade eden Savaş Güler, "Türkiye'de iş sağlığına ve güvencesine çok önem verilmiyor. Bu çok alışık olduğumuz bir görüntüdür. İş güvenliğinin sağlanması lazım. Ucuz işçilikle sonuç bu olur. Sonuçta bunun kurumlara sorumluluğunu getiriyorlar ama denetlenmediği zaman bu tür görüntüler ortaya çıkıyor" dedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)