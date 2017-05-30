İnşaat sektöründe istihdam, çalışılan saat ve maaş azaldı

İnşaat sektöründe istihdam yüzde 3,5, çalışılan saat yüzde 3,6, brüt ücret-maaş da yüzde 0,4 azaldı.

İnşaat sektöründe istihdam yüzde 3,5, çalışılan saat yüzde 3,6, brüt ücret-maaş da yüzde 0,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) inşaat işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,6 oranında azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi 2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,6 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,1 oranında azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 oranında arttı.

