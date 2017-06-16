İnşaat sektöründe ciro yüzde 1,2 azaldı

İnşaat sektöründe ciro 2017 yılı ilk çeyrekte yüzde 1,2 azaldı.

İnşaat sektöründe ciro 2017 yılı ilk çeyrekte yüzde 1,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ilk çeyrek 'İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri' verisini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,3 oranında arttı.

