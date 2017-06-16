İnşaat sektöründe ciro yüzde 1,2 azaldı

İnşaat sektöründe ciro 2017 yılı ilk çeyrekte yüzde 1,2 azaldı.
İnşaat sektöründe ciro 2017 yılı ilk çeyrekte yüzde 1,2 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ilk çeyrek 'İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri' verisini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,3 oranında arttı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.