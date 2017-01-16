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İnşaat sektörü geriliyor
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İnşaat sektörü geriliyor

Hazır beton endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında düşerek 98,57 seviyesine geriledi.

Hazır beton endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında düşerek 98,57 seviyesine geriledi.
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği 'Hazır Beton Endeksi'nin 2016 Aralık ayı raporunu açıkladı. Hazır beton endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında düşerek 98,57 seviyesine geriledi. Son iki aydır aşağı yönlü hareket eden hazır beton endeksinde özellikle Aralık ayındaki düşüş ile birlikte bu trend daha da belirgin hale geldi. hazır beton endeksindeki gelişmeler, hazır beton sektöründe hem mevcut hem de beklenen gelişmelerde yavaşlamaya işaret etti.
Türkiye Hazır Beton Birliği, hazır beton endeksiyle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu. Aralık ayında beklenti, güven, faaliyet ve bileşik endeks olan hazır beton endeksinin eşik değer olan 100'ün altında kalması hazır beton sektöründeki mevcut ve beklenen gelişmelerin halen istenilen düzeyden uzak olduğunu ortaya koydu.
Güven endeksindeki gerileme durma eğilimine geçti
Aralık ayında güven endeksindeki gerileme durma eğilimine geçti. Ancak, güven endeksinin değeri, hazır beton sektöründe ekonomiye olan güvenin oldukça sınırlı olduğunu gösterdi. Ankete katılanların yüzde 62'si yeni yatırım yapmayı düşünmediğini belirtirken, yeni bir istihdamı düşünenlerin oranı ise yüzde 8'de kaldı. Ayrıca, katılımcıların yüzde 36'sının istihdamda azalma yaşanacağını düşünmesi güven endeksinin Kasım ayı ile aynı seviyede kalmasını sağladı.
Ankete katılanların yüzde 72'si Aralık ayında satışlarının azaldığını açıklarken yüzde 28'i ise satışlarının aynı kaldığını belirtti. Satışlarının azaldığını söyleyenlerin oranının çokluğu dikkat çekti. Kayıtlı siparişlerin azaldığını söyleyenlerin oranının yüzde 67 olması, faaliyet endeksindeki düşüşü açıklayan faktör oldu. Bu tablo, faaliyet endeksinin de yüzde 1,1 oranında gerilemesine neden oldu. Bu gerileme Aralık ayında inşaat faaliyetlerinde ve hazır beton üretimindeki düşüşe işaret etti.
Önümüzdeki dönem gidişatını göstermesi açısından büyük önem taşıyan beklenti endeksi ise Aralık ayını yüzde 0,1 oranında gerilemeyle tamamladı. Anket katılımcılarının yüzde 11'i satışların artacağını düşünmesi, yüzde 68'inin ise azalacağını belirtmesi önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin, geçen aya kıyasla oldukça sınırlı da olsa bozulmasının temel nedeni oldu.
Bileşik endeks olan hazır beton endeksi de bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenerek aralık ayını yüzde 0,4 oranında düşüşle kapattı. Eşik olarak kabul edilen 100'ün altında seyreden hazır beton endeksi 98,57 seviyesine geriledi. Son iki aydır aşağı yönlü hareket eden hazır beton endeksinde özellikle Aralık ayındaki düşüş ile birlikte bu trend daha da belirgin hale geldi. Hazır beton endeksindeki gelişmeler, hazır beton sektöründe hem mevcut hem de beklenen gelişmelerde yavaşlamaya işaret etti.
Hazır beton endeksi Aralık ayı raporu sonuçları ile ilgili görüşlerini açıklayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Aralık ayında 4 endeks değerinin eşik değer olan 100'ün altında kalmış olmasının, hazır beton sektöründeki mevcut ve beklenen gelişmelerin halen istenilen düzeyden uzak olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.
Işık, raporla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Raporda, faaliyet endeksinin 2016 yılının ikinci yarısındaki en düşük değerini aldığını tespit ettik. Buna karşılık, yılın son ayındaki güven endeksi, hazır beton sektöründe iyimser bir hava olmasa da en azından güvendeki gerilemenin durduğuna işaret etti. Hazır beton faaliyet endeksi son iki aydır gerilemektedir. Bu da inşaat sektörü yatırımlarında, 2016 yılının son çeyreğindeki gelişmelerin arzu ettiğimiz düzeyden uzak olduğunu göstermektedir. Son üç aydır beklenti endeksinde görülen gerileme ise oldukça yavaşladı. Aralık ayında tahsilat sürecinde bozulma yaşandığını dile getirenlerin oranı yüzde 50 oldu. Kasım ayındaki yüzde 62 oranından sonra Aralık ayında bu oranın yüzde 50'ye gerilemesi, sektör açısından olumlu kabul edilebilecek bir gelişmedir".
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