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İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi arttı
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İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi arttı

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi şubat ve mart ayında gösterdiği yükselişi nisan ayında da sürdürdü. Bileşik Endeks, bir önceki aya göre nisan ayında, 2.14 puan artış gösterdi.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi şubat ve mart ayında gösterdiği yükselişi nisan ayında da sürdürdü. Bileşik Endeks, bir önceki aya göre nisan ayında, 2.14 puan artış gösterdi.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan 'İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin, Nisan 2017 sonuçları açıklandı. Son üç aydır artış gösteren İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nde, mart ayından sonra nisan ayında da 'faaliyetler', 'güven' ve 'beklentilerde' birlikte artış yaşandı. Giderek kendi dinamiklerine dayalı bir iyileşme göstermeye başlayan Bileşik Endeks, nisan ayında bir önceki aya göre 2,14 puan arttı. Her üç alt endeksteki yükselmenin katkı sağladığı artışa rağmen Bileşik Endeks, geçen yılın Nisan ayına göre 6,11 puan geriledi. Referandum sonrası 'nisan ayı faaliyetleri' ile 'güven' ve 'beklenti' seviyeleri ümit verdi.

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ FAALİYETLERİNDE GENİŞLEME SÜRÜYOR
Nisan ayında inşaat malzemeleri sanayinin tüm faaliyetlerinde artışların sürdüğü görüldü. 'Faaliyet' endeksine göre nisan ayında özellikle iç satışlar, ihracat ve üretimde artışlar yaşandı. Tahsilat hızında artış devam etti. Mevsimsellik, inşaat sektörü için açıklanan destekler ve referandumun tamamlanmış olması inşaat malzemesi sanayinin faaliyetlerine de olumlu yansıdı.
Nisan ayında 2 puan artan 'Faaliyet' endeksi, geçen yılın nisan ayı faaliyet endeksinin 3,8 puan altında kaldı. Yurtiçi satışlarda nisan ayında bir önceki aya göre önemli bir sıçrama oldu. İhracat nisan ayında artışını sürdürdü. Üretim de, iç satışlar ve ihracattaki artışa bağlı olarak önemli bir genişleme gösterdi. Cirolardaki artış ise daha sınırlı gerçekleşti. Tahsilat hızı da kademeli ve sınırlı artış eğilimine girdi. Referandum sonrası nisan ayı faaliyetlerinde canlanma devam etti.

FAALİYETLERDEKİ GENİŞLEME GÜVENİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETTİ
Son üç aydır artış gösteren 'Güven' endeksinde en yüksek artış, Nisan ayında gerçekleşti. Referandumun sona ermesinin ardından 'güven' alanında iyileşme güç kazanmaya başladı. Nisan ayında 'faaliyetlerde' genişlemenin güçlenerek sürmesi, 'güvenin' toparlanmasına destek oldu. 'Güven' seviyesi bir önceki aya göre 1,9 puan arttı ancak geçen yılın aynı ayının 'güven' seviyesinin 8,5 puan altında kaldı. Türkiye ekonomisinin genel gidişatına ilişkin 'güven' uzun süre sonra arttı. İnşaat malzemeleri sanayine yönelik 'güven' ise toparlanmasını hızlandırdı. Yurtiçi pazarlarına yönelik 'güven', nisan ayında artış gösterdi. İhracat pazarlarına yönelik 'güven' de aynı şekilde arttı. 'Güven' unsurlarının tamamına yayılarak süren toparlanmanın, önümüzdeki dönem için ümit verdiği görüldü.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI SİPARİŞLERİ ARTTI, BEKLENTİ ENDEKSİ YÜKSELDİ
Rapora göre, son üç aydır hızlı bir iyileşmenin yaşandığı endekste, önümüzdeki üç aya ilişkin kuvvetli bir toparlanma beklentisinin sürdüğü görüldü. 'Faaliyetlerdeki' toparlanma, alınan önlemler, 'güven' artışı ve referandumun sona ermesi 'beklentilere' de olumlu yansıdı. 'Beklenti' endeksi, Nisan ayında, bir önceki aya göre 2,3 puan arttı. 'Beklenti' endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre ise 4,2 puan daha düşük çıktı. Ancak Türkiye ekonomisine ilişkin 'beklentiler' nisan ayında yeniden arttı. İnşaat malzemeleri sanayine ilişkin 'beklentilerde' de artış yaşanırken, önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişleri, nisan ayında önemli bir artış gösterdi. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişlerinde de artış sürdü. Yurtiçi ve yurtdışı siparişlerdeki artış beklentisine bağlı olarak önümüzdeki üç ayın üretim 'beklentisinde' de kuvvetli bir artış ortaya çıktı.

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