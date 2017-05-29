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İnşaat işçilerinin oruçla imtihanı
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İnşaat işçilerinin oruçla imtihanı

Batman'da inşaat işçileri, 16 saate yakın oruç tutulan Ramazan'da, açlık ve susuzluk ile 34 dereceyi bulan hava sıcaklığının yanı sıra ağır işlerine karşı da sabır gösteriyor.

Batman'da inşaat işçileri, 16 saate yakın oruç tutulan Ramazan'da, açlık ve susuzluk ile 34 dereceyi bulan hava sıcaklığının yanı sıra ağır işlerine karşı da sabır gösteriyor.
Hava sıcaklığının artmaya başladığı ve 34 dereceyi bulduğu Batman'da, oruç tutarak inşaatlarda çalışanlar, zor koşullarda evlerine ekmek götürmek için çabalıyor. Sıcak havada, 16 saate yakın oruç tutan inşaat işçileri, uzun Ramazan günlerinde zor saatler geçiriyor. İşçiler buna rağmen ne oruçlarını ne de işlerini bırakıyor. Tuğla taşıyan, sıva yapan ve çimento harcı karıştıran işçiler, sabah saatlerinde başladıkları işlerini, iftara yakın saatlerde sonlandırıyor. Zaman zaman bunalan işçiler, baş ve kollarını soğuk suyla ıslatarak, serinlemeye çalışıyor.

"EKMEK PARAMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Merkez Gültepe Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın inşaatında çalışan işçilerden Naim Gökalp, inşaat işinin ağır olduğunu ve sıcaklarda çalışınca daha da zorlaştığını söyledi. Bu güç koşullara orucun eklenmesiyle işlerinin iyice zorlaştığını belirten Gökalp, "Ramazan ayında yaşam koşullarının yerine gelmesi için geçimimizi sağlaya bilmek için tabi zamanımızın biraz daha kısıtlı olduğu için sıcak nedenlerden dolayı çalışmamızı sürdürüyoruz. İşimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Rızkımızı kazanmaya çalışıyoruz bu nedenden dolayı Ramazan ayında bile çalışıyoruz. Sabah saat 08.30 ila 09.00 gibi iş başı yapıyoruz. Akşam 17.00 gibi paydos ediyoruz" dedi.
İbrahim Sezgi adlı inşaat işçisi, "Niyetli olduğumuz halde Ramazan ayında zorlu şartlara rağmen çalışıyoruz. Çalışma saatlerimiz de herhangi bir değişiklik yok. Hava sıcaklığına rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Ekmek paramız için niyetli olduğumuz halde çalışmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.
(Osman Arslan /İHA)

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