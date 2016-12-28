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İnönü Üniversitesispor devre arasında transfer yapmayacak
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İnönü Üniversitesispor devre arasında transfer yapmayacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı İnönü Üniversispor'un kulüp başkanı Doç. Dr. Emin Kafkas yaptığı açıklamada, 'Ligin ilk yarısında aldığımız sonuçlar ve oynadığımız oyun bizi memnun etti. Devre arasında transfer yapmayı düşünmüyoruz' dedi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı İnönü Üniversispor'un kulüp başkanı Doç. Dr. Emin Kafkas yaptığı açıklamada, "Ligin ilk yarısında aldığımız sonuçlar ve oynadığımız oyun bizi memnun etti. Devre arasında transfer yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

Bölgesel Amatör Lig'deki ilk sezonunu 18 puanla 6.sırada tamamlayan Malatya ekibinde devre arası kamp çalışmaları 2 Ocak'ta Kale Göl Otel'de başlayacak.

Kamp öncesi İHA muhabirine konuşan sarı siyahlı kulübün başkanı Emin Kafkas, ilk yarı değerlendirmesi ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Saygı duyulan bir duruşumuz var"

Ligin ilk yarısında takım olarak ortaya koydukları oyun ve alınan sonuçların kendilerini memnun ettiğini söyleyen Kafkas, "İnönü Üniversitesi olarak ilk sezonumuzda aldığımız sonuçlar ve oynadığımız oyun bizi memnun etti. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Bizim için tabelada ne yazdığı değil, oynadığımız oyun önemli. Bence saygı duyulan bir duruşumuz var. Bu duruşumuzu devam ettirmek istiyoruz. 2 Ocak tarihinde de inşallah üniversitemize bağlı olan Kale Göl Otel'de kampa gireceğiz" dedi.

"Enes'in lisansı hala kulübümüzde"

Kafkas, devre arasında transfer yapmayı düşünmediklerini de sözlerine ekleyerek, "Devre arasında transfer yapma gibi bir düşüncemiz yok. Eğer üniversitemiz bünyesinde bize katılmak isteyen öğrencilerimiz olursa, bunu değerlendirebiliriz. Savunda forma giyen futbolcumuz Enes'in 1920 Maraş takımıyla bir görüşmesinin olduğunu biliyoruz. Ancak henüz bize gelmiş bir durum yok. Enes'in lisansı hala kulübümüzde. Biz gitmek isteyen futbolcularımızı zorla tutamayız. Önünü açmak için de elimizden geleni yaparız" diye konuştu.

-"Yeşilyurt bizi yendi ya da gol attı da bir itirazımız mı oldu"

Geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Sucu'nun "Bizden 2 puan aldılar ama rakiplerimizden puan alamadılar" yönündeki açıklamasıyla ilgili konuşan Kafkas, "Bu konuyla ilgili konuşup da polemiğe girmek istemiyorum. Herkesin düşüncesine saygımız var. Ancak İnönü Üniversitesispor hiçbir kulübe iltimas ya da ayrıcalık göstermez, göstermeyecekte. Bizim için her kulüp aynıdır. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Günümüzde değilizdir, yenilmişizdir. Bunlar futbolda olan şeyler. Yeşilyurt bizi yendi ya da gol attı da bir itirazımız mı oldu. Ona bakarsanız Yeşilyurt da kendi rakibi olan Adıyaman'a yenildi" şeklinde konuştu.
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