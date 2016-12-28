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İnönü Üniversitesi'nin borç ve personel sorunu
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İnönü Üniversitesi'nin borç ve personel sorunu

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitelerin devam eden borç ve personel sorunu ile ilgili 'Üniversite hastaneleri borçlarıyla gündemde olmak yerine başarılılarıyla gündemde olmalı' dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitelerin devam eden borç ve personel sorunu ile ilgili "Üniversite hastaneleri borçlarıyla gündemde olmak yerine başarılılarıyla gündemde olmalı" dedi.

İnönü Üniversitesi kampüsü içerisinde kurulan sivil arama kurtarma ekibini ziyareti sırasında İHA'nın sorularını yanıtlayan Rektör Kızılay, Turgut Özal Araştırma Hastanesi'ndeki son durum, personel eksikliği ve FETÖ ile mücadele konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

-"Henüz bu manada bir destek alamadık"

Üniversitenin borcuyla ilgili Maliye Bakanlığı'ndan destek talep ettiklerini ancak henüz bir destek gelmediğini kaydederek, "Üniversite hastaneleri borçlarıyla gündemde olmak yerine başarılılarıyla gündem de olması gerekir. Tabi üniversite hastanemizde çok önemli ve başarılı ameliyatlar gerçekleştirilmekte. Aslında bunların konuşulması lazım ama biz ne yazık ki borcunu konuşuyoruz. Hastanemizin borcuyla alakalı iki çalışma yürüttük. Biri gelir giderimizi dengede tutmaktı. Bunu önemli ölçüde sağladık. Borç artmıyor, kısmen de cüzi miktarda da azalttık. Mevcut işleyişi, gelir gider dengesini oturtarak. Mevcut borcumuz içinde Maliye Bakanlığımızdan da bir destek talep ettik. Henüz 2016 yılının son günlerine kadar henüz bu manada bir destek alamadık. Ümit ediyorum ki bir destek olur" dedi.

-"Personel eksiğimiz var"

Rektör Kızılay, bir diğer sorunun da Turgut Özal Araştırma Hastanesi'ndeki kadro eksikliği olduğunu kaydederek, "Hastanemiz ve üniversitemiz sürekli büyüyor ve gelişiyor. Dolayısıyla personel eksiğimiz var. Hastanemizin 106 yatağını hizmete alacağız. Bunun içinde bize 140 hemşire, 100'de değişik alanlarda tekniker, biyolog, laboratuvar teknisyeni, yardımcı hizmetler gibi alanlarda kadrolu çalışana ihtiyacımız var. En son maliye bakanımız bize 100 hemşire sözü verdi. Bizde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Tabi burada Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci ile bu konuları istişare ediyoruz, hem de onun çok güçlü desteğini görüyoruz" diye konuştu.

"Hepsinin önüne geçen bir numaralı vazifemiz buydu"

FETÖ Terör Örgütü ile mücadeleyi sürdürdüklerini anlatan Kızılay, "15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrası bütün kurumlarımız bu örgütle mücadeleyi birinci görev olarak kabul etti. Üniversitemizde de aynı. Şu 5 aylık dönemde en önemli görevimiz, hastaneden, ekonomiden, personel eksikliğinden, hepsinin önüne geçen bir numaralı vazifemiz buydu. Bununla ilgili önemli bir çalışma ve mücadele yaptık. Yapmaya da sürekli devam etmemiz gereken bir konu. Buradaki ölçümüz şu, devletimiz, hükümetimiz belli kriterler koyuyor. Biz de bu kriterlere göre hareket ediyoruz. Büyük bir merhale kat ettik. Bundan sonrada yeni veri, bilgi, belge elimize ulaştığı zaman gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.
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