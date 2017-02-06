06.02.2017 11:45 İnönü Stadı kapatıldı

Malatya İnönü Stadında incelemelerde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, statta Nisan ayına kadar futbol oynanamayacağı yönünde rapor verdi. Raporu alan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi de iç saha maçları için İstanbul'da stat aramaya başladı. Malatya İnönü Stadında incelemelerde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, statta Nisan ayına kadar futbol oynanamayacağı yönünde rapor verdi. Raporu alan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi de iç saha maçları için İstanbul'da stat aramaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri Yeni Malatyaspor'un iç saha maçlarını İstanbul'da oynama isteği üzerine İnönü Stadı'nı inceleme kararı aldı. Gelen heyet incelemenin ardından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'ne bir yazı göndererek, İnönü Stadı zemininin ara ekim, havalandırma, gübreleme, bakım ve diğer işlemlere ihtiyacı olduğunu, bunların da mevcut iklim şartlarında yapılamayacağını ve statta 10 Nisan tarihine kadar müsabaka oynanamayacağını rapor etti.

Bunun üzerine Evkur Yeni Malatyaspor'dan Denizlispor müsabakasından sonraki iç saha maçı olan Altınordu karşılaşması için farklı bir stat göstermesini talep eden TFF, doğu ekibinden 2 gün içerisinde yer bildirimi yapmasını istedi.



YENİ STAT NİSAN AYNIN ORTASINDA AÇILACAK

TFF'nin bu kararı sonrası İnönü Stadı 2 buçuk aylığına kapatılınca gözler yeni stada çevrildi. Zeminine serilen rulo çimin kök salması beklenen yeni stadın en erken Nisan ayının ortası gibi futbol oynanır duruma geleceği öğrenildi.

TFF'nin verdiği karar değişmez ve yeni stat daha erken bir tarihte açılmaz ise Malatya ekibi, Altınordu, Şanlıurfaspor ve Elazığspor maçlarını dışarıda oynamak durumunda kalacak.

(Mehmet Türel / İHA)

