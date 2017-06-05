İnönü'de yağmur sele neden oldu

Eskişehir'in İnönü ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur sele neden oldu.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur sele neden oldu.

İnönü'de bir süredir belirli aralıklarla devam eden sağanak yağmur dün akşam saatlerinde şiddetini artırması ile sele yol açtı. Aşırı yağışların neden olduğu selle dereler taşarken, yollarda da ağır tahribatlar meydana geldi. Araçlar yollarda mahsur kalırken vatandaşlar da evlerinden dışarı çıkamadı. Cadde ve sokaklarda rögarlar taşarken bazı evleri su bastığı görüldü. İnönü Belediyesi ekipleri ise taşan rögarların temizlenmesi için sabahın erken saatlerinden itibaren çevre belediyelerin de yardımıyla çalışmaya başladı.



ÇEVRE BELEDİYELERDEN YARDIM ELİ

İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan ve Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da çalışmaları yerinde takip etti. Yoğun yağış sonrasında oluşan su baskını önleme çalışmalarına Bozüyük Belediyesinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve TANAP da yardım etti.

Belediye ekipleri çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

