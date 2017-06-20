Romanyalı sanatçı Inna, bayramda Türkiye'de konser verecek.

Romanyalı sanatçı Inna, bayramda Türkiye'de konser verecek.

Romanyalı sanatçı Inna, müzikteki başarısı ile ülkesindeki sınırları aşarak Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Japonya, Avustralya ve Türkiye gibi birçok ülkede müzik listelerinde yer almayı başardı. Inna'nın son single'ı "Gimme Gimme" Latin Amerika'dan İspanya'ya, Fransa'dan Türkiye'ye ve Romanya'dan Amerika'ya ulaşıyor.

Müzikteki bu başarısıyla sınırları ortadan kaldıran Inna, müzikseverleri aynı duygularla buluşturmaya devam ediyor. Son zamanlarda Amerika'da ünlü blog yazarı, televizyon sunucusu Perez Hilton, Inna'nın "Gimme Gimme" şarkısı ile ilgili blogunda paylaşımda bulundu. Ünlü blog yazarı "Tüm çıkışlar Romanya'dan. Inna'ya selam söyleyin. Şarkısı "Gimme Gimme" ileri düzeydedir. Süper akkorlardan gelen seslerle, gerçek bir dünya müziği. Güçlü bir melodi, Amerika'da hit olması büyük isabet" ifadelerini kullandı.



ANTALYA'YA GELİYOR

Inna, Ramazan bayramında konser için Antalya'ya geliyor. Başarılı sanatçı, 24 ve 25 Haziran'da Türkiye'ye geliyor. Inna, 24 ve 25 Haziran'da Antalya'da iki otelde sahne alacak.

