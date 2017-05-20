İnmek istediği trenin altında kaldı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinden.Hareket halindeki trenden inmek isteyen adam, dengesini kaybedince trenle peron arasındaki boşluğa düştü. Adamın alkollü olduğu iddia edilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.