İngitere'de rehine krizi

İngiltere'nin kuzeyinde Newcastle kentinde bulunan Byker'da bir iş merkezinde elinde bıçak olduğu belirtilen saldırgan bir kişiyi rehin aldı.

İngiltere'nin kuzeyinde Newcastle kentinde bulunan Byker'da bir iş merkezinde elinde bıçak olduğu belirtilen saldırgan bir kişiyi rehin aldı.

Polis , eli bıçaklı bir adamın iş merkezinde bir kişiyi rehin aldığını açıkladı. Polis çevrede bulunan bir öğrenci yurdunu ve metro istasyonunu kapattı. Olayın terörle bağlantılı olduğunu gösteren bir bilgi ve istihbarat bulunmadığı belirtildi. İş merkezinde personelin bulunduğu belirtiliyor.

Polis, herhangi bir yaralanmanın olmadığını belirtti. Polisin olaya müdahalesi sürüyor.

