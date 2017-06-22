'İngiltere'ye AB'de kalmaları için kapı açık'

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit görüşmelerine rağmen İngiltere'ye AB'de kalmaları için kapının açık olduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit görüşmelerine rağmen İngiltere'ye AB'de kalmaları için kapının açık olduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere ile Brexit görüşmelerine rağmen AB'de kalmaları için kapının açık olduğunu dile getirdi. Tusk, bu hafta başlayacak görüşmelere rağmen Brexit'in geri alınabileceğini umduğunu dile getirdi. Polonyalı siyasetçi, İngiliz arkadaşlarının İngiltere'nin AB'den çıkışını durdurmanın bir yolu olup olmadığını sorduğunu belirtti. Tusk, "AB'nin imkansız görünen hayalleri başardığını söyledim. Kim bilir? Benim hayalperest olduğumu söyleyebilirsiniz ancak ben yalnız değilim" dedi.

