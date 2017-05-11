İngiltere Savunma Bakanı: YPG ile operasyon yürütmek yanlış olur

Telefon görüşmesi, ABD'nin, Ankara'nın PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak kabul ettiği YPG'ye silah yardımında bulunmasının ardından gerçekleşti. Yardım, ABD'nin Suriye'de IŞİD'in merkezi konumundaki Rakka kentine düzenleyeceği operasyon öncesi verildi.

Konu hakkında konuşan Fallon, Türk mevkidaşı Işık'a "YPG ile Rakka operasyonu yanlış olur" dedi.

ABD'NIN YARDIMINA TÜRKİYE TEPKİLİ

Ankara, terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'nin Rakka operasyonuna katılmasına karşı. ABD'nin, Türkiye'nin itirazlarına rağmen YPG'ye ağır silah yardımında bulunmasına hükümetten tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli gelişmenin 'kabul edilemez' olduğunu vurgularken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da 'Suriye'de yanlış adımlar atılmamalı' demişti.