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İngiltere sandık başında
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İngiltere sandık başında

İngiltere, Avrupa Birliğinden çıkış sürecinin hangi hükümet tarafından yürütüleceğini belirlemek üzere sandık başına gitti.

İngiltere, Avrupa Birliğinden çıkış sürecinin hangi hükümet tarafından yürütüleceğini belirlemek üzere sandık başına gitti.
İngiltere Başbakanı Therasa May, Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) sürecinde müzakere masasına daha güçlü bir şekilde oturmak istediği için erken seçim kararı almıştı. İngiltere, son iki yılda 3'üncü kez sandık başına gitti. 40 bin merkezde kurulacak sandıklarda oy kullanılacak ülkede 46.9 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu belirtiliyor.
Therasa May, geçen ay yaptığı açıklamada partiler arasındaki bölünmelerin İngiltere'nin Brexit konusundaki başarısını riske atacağını ve belirsizliğe yol açacağını söylemişti. May, "Bu yüzden genel seçimlere ihtiyacımız var. AB müzakere aşamasını kabul ederken ve müzakereler başlamadan önce tek bir şansımız var ve bu yüzden bir seçime ihtiyacımız var' demişti.
Muhafazakar Parti'nin lideri Theresa May, seçim kampanyasında güçlü ve istikrarlı bir hükümetin Avrupa Birliği'nden çıkış müzakerelerini gerçekleştirebileceğini belirtmişti. Bu yüzden May, lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası'ndaki çoğunluğunu arttırarak Brexit müzakerelerinde güçlü olmak istiyor. Diğer aday ise İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn. 68 yaşındaki Corbyn, 30 yıl milletvekili olarak partiye hizmet verdikten sonra Eylül 2015'ten itibaren partinin lideri olarak görevini sürdürüyor. Eski sosyalist olan Corbyn, genç seçmenler tarafından destekleniyor.

LİBERAL DEMOKRATLAR'IN SANDALYE ALMASI ZOR GİBİ
Bu iki partiyi İskoçya Ulusal Partisi ve Liberal Demokrat Parti izliyor. Tim Farron, 2015 yılında Liberal Demokratlar'ın lideri oldu. Farron, bakanlara göçmen krizi esnasında mültecileri alma konusunda çağrıda bulunan ilk milletvekillerinden olmuştu. 2015 yılında hezimete uğrayan Liberal Demokratlar, Brexit karşıtı seçmenlerin desteğiyle kurulan bir geri dönüşüm planladı. Ancak anketler Liberal Demokratlar'ın bugün neredeyse hiç sandalye alamayacağına işaret ediyor.
İngiltere seçimlerine katılacak olan diğer partiler arasında ise Caroline Lucas ve Jonathan Bartley liderliğindeki sol kanat, çevreci parti olan Yeşiller Partisi bulunuyor. Paul Nuttall tarafından yönetilen Solcu Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi, Nicola Sturgeon'un başkanlık ettiği orta Sol İskoç Ulusal Partisi de yer alıyor.
Terör saldırılarından etkilenen İngitere'de, Manchester ve Londra'da meydana gelen terör saldırılarının ardından güvenlik büyük bir sorun haline geldi. Londra saldırısının ertesi günü Downing sokağındaki konuşmasında May, terörle mücadele çabalarında değişiklik yapılması çağrısında bulunmuştu.

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