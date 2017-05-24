İngiltere Parlamentosu tüm etkinlikleri iptal etti

İngiltere Parlamentosu, Manchester'daki saldırıdan sonra İngiltere'de yapılacak etkinlikleri iptal ettiklerini açıkladı.

İngiltere Parlamentosu, Manchester'daki saldırıdan sonra İngiltere'de yapılacak etkinlikleri iptal ettiklerini açıkladı.

İngiltere Parlamentosundan yapılan açıklamada, Manchester'daki saldırının ardından halka açık tüm turların ve etkinliklerin iptal edildiği bildirildi. İngiltere Başbakanı Theresa May ise yaptığı açıklamada, İngiltere'nin tekrar güvenlik tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini, güvenlik güçlerinin tedbirlerini arttırdığını söyledi.

8 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin parlamentoda da oturum gerçekleştirilmediği belirtildi.

