İngiltere Kraliçesi, yanan binadan kurtulanları ziyaret etti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve Prens William, Londra'da yanan 24 katlı binadan kurtulan vatandaşları ziyaret etti.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve Prens William, Londra'da yanan 24 katlı binadan kurtulan vatandaşları ziyaret etti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve Prens William, Londra'da yanan 24 katlı binadan kurtulan vatandaşların geçici olarak kaldığı spor merkezine ziyaret gerçekleştirdi ve yetkililerden bilgi aldı. İngiltere'de geçtiğimiz günlerde 24 katlı binada yangın çıkmış, resmi rakamlara göre 30 kişi hayatını kaybetmişti. Ölü sayısının artabileceğini kaydeden yetkililer, ölenlerin kimliklerinin tespit edilemeyeceğini açıkladı.
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