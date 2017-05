Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, 'Türkiye, her yıl 15 milyar dolardan fazla yatırımı ülkeye çekmeyi başarmıştır' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da iki günlük programı kapsamında yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminden Türkiye ekonomisinin olumsuz etkilendiğini ancak ekonominin gücünün kanıtlandığını söyleyerek, "Ülkemize yatırım yapmayı düşünenlerin zihinlerinde bazı soru işaretleri oluşturmuş olabilir. Türk ekonomisi büyümeye, katma değer üretmeye devam ediyor. 2002 yılından beri ortalama büyümemiz yüzde 5.7 seviyesindedir. Türkiye, her yıl 15 milyar dolardan fazla yatırımı ülkeye çekmeyi başarmıştır" ifadelerini kullandı.



"2030 YILINA KADAR HER YIL ORTALAMA 70 MİLYAR DOLAR PROJE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Yıldırım, Türkiye'deki ulaştırma alanında yapılan yeniliklerin ekonomiye olumlu katkılarda bulunduğunu aktararak, " Önümüzde 15 yıllık dönemde ulaştırma, sağlık, savunma, bilişim gibi alanlarda özel sektörün 1 trilyon civarında proje gerçekleştirmesini öngörüyoruz. 2030 yılına kadar her yıl ortalama 70 milyar dolar proje gerçekleştireceğiz" dedi.

Başbakan Yıldırım, İngiltere ile ekonomik ilişkilerin giderek ivme katettiğine vurgu yaparak, "Birleşik Krallık, birçok konuda kapsamlı derin ilişkilere sahip olduğumuz yakın müttefikimiz ve stratejik ortağımızdır. İşbirliğimizin lokomotifini ekonomik ilişkiler oluşturmaktadır. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizde son dönemde ciddi ivme yakalayarak, ikili ticaretimiz 17 milyar doları geçmiştir" dedi.



"İNGİLTERE İLE İKİNCİ TİCARETİMİZİ 20 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLEDİK"

Yıldırım, İngiltere ile yapılan ticari antlaşmalara değinerek, "Başbakan Therasa May'in ocak ayı ziyaretinde önemli ekonomik antlaşmalar imzaladık. İngiltere ile ikinci ticaretimizi 20 milyar dolara çıkarmayı hedefledik" dedi.



"BİRLEŞİK KRALLIK, İHRAÇ MALLARI İÇİNDE AVRUPA'DA EN BÜYÜK İKİNCİ PAZAR KONUMUNDADIR"

Yıldırım, "Birleşik Krallık, ihraç malları için Avrupa'da en büyük ikinci pazar konumundadır. Birleşik Krallığ'ın en büyük beyaz eşya üreticisinden birinin Türk firması olmasından gurur duyuyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin İngiliz firmasının 2002 yılından beri yatırım tutarı 10 milyar doları aşmıştır. Birleşik Krallık ile bu noktaya gelmede AB Gümrük Birliği'nin önemli katkısı olmuştur" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin, "Birleşik Krallık, Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıkmıştır. Türkiye değişen şartlara rağmen birlikte yol almaya devam edecektir" dedi.



"TÜRKİYE TURİZM AÇISINDAN HERHANGİ BİR BATI ÜLKESİ KADAR GÜVENLİDİR"

Yıldırım, konuşmasında turizmin ekonomiye olumlu katkılarından söz ederek, "Ekonomik ilişkilerimizin esasen çok önemli boyutunu turizm oluşturmaktadır. Bu sektörün çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Birleşik Krallık Türkiye'ye turist gönderme konumunda Avrupa'da ilk 3 sırada yer almıştır. Türkiye turizm açısından herhangi bir Batı ülkesi kadar güvenlidir. Çünkü terör küresel bir olaydır ve hiçbir ülke bizde terör olmaz diye bir şey söyleyemez. Bu yüzden terörle mücadelede küresel işbirliği önem kazanmaktadır" dedi.