10.02.2017 12:40 İngiltere Genelkurmay Başkanı Peach Ankara'da

İngiltere Genelkurmay Başkanı Hava Orgeneral Sir Stuart Peach, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın misafiri olarak Genelkurmay karargahına bir ziyarette bulundu. İngiltere Genelkurmay Başkanı Hava Orgeneral Sir Stuart Peach, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın misafiri olarak Genelkurmay karargahına bir ziyarette bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın misafiri olarak Ankara'ya gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Hava Orgeneral Sir Stuart Peach için Genelkurmay Başkanlığında tören düzenlendi. Askeri törenle karşılanan Peach, iki ülkenin milli marşlarının çalışmasının ardından tören kıtasını selamladı. Akar ve Peach, heyetlerarası bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşme basına kapalı olarak yapılıyor.

(İlker Turak/İHA)

