İngiltere'de yeni bir patlama daha!

MANCHESTER'da 22 kişinin öldüğü terör saldırısının gerçekleşmesi ardından ikinci bomba paniği yaşanıyor. Manchester kentinde Arndale alışveriş merkezinin tahliye edildiğini duyuruldu. Bölgede büyük bir patlama sesinin duyulduğu da gelen son dakika haberleri arasında. Manchester polisi, Arndale alışveriş merkezinde bir vaka ile uğraştıklarını açıkladı. Olay yerinden bir şüphelinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Reuters'ın görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre AVM'den çok sayıda kişinin koşarak uzaklaştığı belirtiliyor.

İngiltere'nin Manchester şehrinde ABD'li şarkıcı Ariane Grande'nin konser verdiği 'Manchester Arena'da patlama yaşanmıştı.

BBC muhabiri Nafeesa Shan, polisin uyarısı üzerine yüzlerce kişinin panik halinde Manchester'daki Arndale Alışveriş Merkezi'nden kaçıştığını bildirdi.

Shan, "Polis insanlara 'durmayın, gidin' diyor. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Herkes panik içinde. Çok ürkütücü" dedi.

PATLAMANIN NEDENİ AÇIKLANMADI

Manchester'daki Arndale Alışveriş Merkezi yeniden açıldığı yönündeki bilgiler geliyor ancak patlama sesinin ve yaşanan paniğin nedenine ilişkin açıklama henüz yapılmadı.