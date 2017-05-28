İngiltere'de uçuş krizi

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in bilgisayar sistemlerine dün gerçekleştirilen siber saldırı nedeniyle, bugün de seferlerde iptal ve rötarların olabileceği ifade edildi.

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in bilgisayar sistemlerine dün gerçekleştirilen siber saldırı nedeniyle, bugün de seferlerde iptal ve rötarların olabileceği ifade edildi.

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in bilgisayar sistemlerine dün gerçekleştirilen siber saldırının ardından tüm seferleri iptal edilmişti. İptallerin ve rötarların bugün de devam etmesi bekleniyor. Heatrow Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, "Dün uçuşları iptal olan yolcuların, başka uçuşa rezervasyon yaptırmamış olması durumunda bugün de havalimanına gelmelerine gerek yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Yolcuların havaalanına gelmeden önce British Airways'in sitesinden uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısı yapıldı.

Havayolu şirketi, bilgi teknolojisi sistemlerinin eski haline getirilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi. İngiliz Havayolu şirketi CEO'su Alex Cruz ise siber saldırıya ilişkin bir işaret olmadığını ifade ederek, güç kaynaklarında yaşanan bir sorunun bilgi teknolojisi sistemlerinin kapanmasına yol açmış olabileceğini dile getirdi.

