İngiltere'de terör saldırısı: 6 ölü, 48 yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör saldırısı gerçekleştirildi. Önce bir minibüs yayaların üzerine sürüldü, ardından saldırganlar araçtan inerek çevredekileri bıçakladı. Olayda 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da terör saldırısı gerçekleştirildi. Önce bir minibüs yayaların üzerine sürüldü, ardından saldırganlar araçtan inerek çevredekileri bıçakladı. Olayda 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı. Londra'da bir minibüs Londra Köprüsünde aracını yayaların üzerine sürdü. Ardından araçtan inen kişiler, çevredekileri bıçakladı. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı. Saldırganlarsa güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.
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