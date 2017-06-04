İngiltere'de terör saldırısı: 6 ölü, 48 yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör saldırısı gerçekleştirildi. Önce bir minibüs yayaların üzerine sürüldü, ardından saldırganlar araçtan inerek çevredekileri bıçakladı. Olayda 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör saldırısı gerçekleştirildi. Önce bir minibüs yayaların üzerine sürüldü, ardından saldırganlar araçtan inerek çevredekileri bıçakladı. Olayda 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

Londra'da bir minibüs Londra Köprüsünde aracını yayaların üzerine sürdü. Ardından araçtan inen kişiler, çevredekileri bıçakladı. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı. Saldırganlarsa güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

