İngiltere'de terör alarmı

İngiltere'de Arndale alışveriş merkezi terör şüphesiyle boşaltıldı.

İngiltere'de Arndale alışveriş merkezi terör şüphesiyle boşaltıldı.

İngiltere'nin Manchester kentinde dün Manchester Arena'da bir terör saldırısı gerçekleştirilmiş ve 22 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından bugün de Arndale adlı bir alışveriş merkezi boşaltıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

