İngiltere'de seçim sonuçları açıklandı

Birleşik Krallık'ta bugün yapılan erken genel seçimlerin sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Theresa May'in Muhafazakar Partisi, Avam Kamarası'nda 17 sandalye kaybettiği gibi, tek başına iktidarı da yitirebilir.

İngiltere'de sandık çıkış anketlerinden alınan verilere göre May'in Muhafazakar Partisi 17 sandalye kaybederek 314 sandalye elde ediyor.

Corbyn'in İşçi Partisi 34 yeni sandalye elde ederek 266 sandalyeye yükseliyor. SNP (İskoç Ulusal Partisi) 34 sandalye elde ederken, Liberal Demokrat Parti ise 6 yeni sandalye kazanarak 14 milletvekiline ulaşıyor.

12 VEKİLE DAHA İHTİYACI VAR

Bu sonuçlar doğrultusunda Theresa May'in muhafazakar partisi tek başına iktidarı kaybedebilir. Anket sonuçlarındaki rakamlara göre, Muhafazakarların mecliste çoğunluğu sağlayabilmesi için 12 vekile daha ihtiyacı var.

650 sandalyeli Avam Kamarası'nda, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 330 sandalyesi bulunuyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin 229, İskoç Ulusal Partisi'nin 54, Liberal Demokrat Parti'nin ise 9 milletvekili mevcut.