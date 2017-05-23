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İngiltere'de patlama: Ölü ve yaralılar var
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İngiltere'de patlama: Ölü ve yaralılar var

İngiltere’de Manchester Arena’da gerçekleştirilen Ariana Grande konseri sırasında bir patlama olduğu bildirildi.

İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan Manchester Arena'da, Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin performansı sırasında bir patlama sesi duyuldu.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

YÜZLERCE İNSAN TAHLİYE EDİLİYOR

Reuters'ın haberine göre meydana gelen patlamada İngiliz polisi ölü ve yaralıların olduğunu doğruladı. Konser alanında bulnan yüzlerce insan olay yerinden tahliye edildi.

Arena yakınlarında bulunan Manchester Victoria metro durağının ise kapatıldığı aktarılıyor.

İngiliz medyası en az 20 kişinin öldüğünü, çok sayıda da yaralı olduğunu açıkladı.

MANCHESTER POLİSİ: BÖLGEDEN UZAK DURUN

Manchester polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada vatandaşların bölgeden uzak durmalarını istedi. Konser alanından yüzlerce kişi tahliye edildi. Gerçekleşen patlamanın nedeni araştırılıyor.

GÖRGÜ TANIĞI: İNSANLAR KANLARLA KAPLIYDI

İndependent'ta yer alan habere göre, bir görgü tanığı, "Son şarkısını bitirdi ve büyük bir patlama sesi duyduk. Tek hatırladığım herkesin koşarak kaçtığıydı. İnsanlar kanlarla kaplıydı, bazı insanlar kavga etmeye başladı. Oldukça korkutucuydu." dedi.

Patlamanın meydana geldiği konser alanı 21 bin kişi kapasiteliydi. Patlama sırasında içeride bulunan binlerce insan panik halinde kaçışmaya başladı.

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